Дмитрий Малышко: Сегодня я провел первую гонку в сезоне без промахов

Биатлонист сборной России Дмитрий Малышко прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

- Самочувствие сегодня было хорошее. В принципе, после переезда из Оберхофа все тренировки здесь доставляли мне удовольствие. Стрельба получалась очень хорошо, скоростные показатели тоже. Сегодня вышел на старт с таким же настроением и просто сделал то, что делал на тренировках.

Сегодня я провел первую гонку в сезоне без промахов. Пристреливался в штиль, а в гонке поднялся ветер. Он здесь непостоянный. В стрельбе есть часть везения. Когда я на стойку пришел, ветер был довольно сильный. Пока я изготавливался, ветер стих и позволил мне отстреляться очень быстро и без промахов. Кому-то не везет, из-за ветра он делает много ошибок.

Да, в этом сезоне я выступал и на Кубке IBU – там я получил огромное удовольствие, команда там тоже отличная. Все ребята борются, коллектив дружный. Поэтому я ничуть не расстроился, получил там новые эмоции и уверенность. Это даже заставило больше концентрироваться и работать над собой, - передает слова Малышко официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, что победителем спринтерской гонки в Рупольдинге стал француз Мартен Фуркад. Лучшим из россиян в сегодняшней гонке стал Дмитрий Малышко, занявший шестое место.

Кубок мира

Пятый этап

Рупольдинг (Германия)

Мужчины

Спринт. 10 км

1. Мартен Фуркад (Франция) – 22:34.2 (0 промахов)

2. Юлиан Эберхард (Австрия) – 22:52.2 (0)

3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 23:13.9 (0)

4. Арнд Пайффер (Германия) – +51,8 (0)

5. Симон Шемпп (Германия) – +52,8 (1)

6. Дмитрий Малышко (Россия) – +56,2 (0)

...19. Евгений Гараничев (Россия) – +1.25,0 (1)

...23. Антон Бабиков (Россия) – +1.27,6 (1)

24. Антон Шипулин (Россия) – +1.27,6 (3)

...31. Максим Цветков (Россия) – +1.38,9 (1)

...58. Матвей Елисеев (Россия) – +2.18,9 (3)