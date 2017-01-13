Футболисты «Рубина» прошли плановое медобследование (видео)
Сегодня, 13
января футболисты «Рубина» завершили плановый медицинский осмотр, сообщает
официальный сайт казанской команды.
Команда вышла из отпуска 12 января и, разделившись на две группы, прошла обследование у всех необходимых специалистов за два дня.
«Отдохнувшие
футболисты пребывают в отличном настроении и настроены на плодотворную работу
на предстоящих испанских сборах», - сообщает пресс-служба команды.
16 января «Рубин» отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Испанскую Мабелью, где пробудет до 26 января.
Напомним, всего команда из Казани проведет три сбора в Испании,
на которых сыграет десять матчей.
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