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Футболисты «Рубина» прошли плановое медобследование (видео)

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Сегодня, 13 января футболисты «Рубина» завершили плановый медицинский осмотр, сообщает официальный сайт казанской команды.

Команда вышла из отпуска 12 января и, разделившись на две группы, прошла обследование у всех необходимых специалистов за два дня.

«Отдохнувшие футболисты пребывают в отличном настроении и настроены на плодотворную работу на предстоящих испанских сборах», - сообщает пресс-служба команды.

16 января «Рубин» отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Испанскую Мабелью, где пробудет до 26 января.

Напомним, всего команда из Казани проведет три сбора в Испании, на которых сыграет десять матчей.

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