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Бывший игрок M19: Надеюсь под этим тегом никто играть официально не будет — это просто низко

Комментарии

Бывшие игроки M19 в интервью порталу Cybersport.ru выразили недовольство по поводу возрождения организации.

Виталий «MadFan» Починкин: «Хочется спросить, КТО ВЫ, восставшие из пепла М19, почему вы считаете, что можете использовать наше прошлое как трамплин, прошлое, которое держалось на голом энтузиазме, со своей романтикой и трудностями, которое приносило нам победы и поражения, в котором вместе с нами радовалось и огорчалось множество людей. Стыдно, товарищи, должно быть стыдно. Но если это голый прагматизм, без лирики, бизнес… «ты или тебя» … то мы вынуждены высказать свой протест».

Александр «KALbI4» Грибов: «С моей стороны это выглядит как чистая кража и попытка на чужих заслугах чего-то себе заработать. История уже, кстати, не в первый раз. Был такой товарищ Di4mond, теперь какой-то Владислав Кригер. Скажу ещё от себя, если когда-то и возродится команда М19, то к этому будут причастны те люди, кто прославил это имя и кто имеет на это полное моральное право».

Алексей «NooK» Козловский: «В общем неприятно видеть такое: какие-то люди из ниоткуда пытаются присвоить чужие заслуги, что-то на этом нажить. Мы к этому недоразумению отношения не имеем. И, я надеюсь, нас поддержат современные игроки, которые хотят добиться всего сами, а не присваивать то, на что не имеют никаких прав. Также обращаюсь к организаторам турниров — надеюсь под этим тегом никто играть официально не будет — это просто низко».

Антон «Rado» Капитанов: «У меня, как я думаю и у всех ребят, ярко выраженное негативное отношение к этой ситуации. Люди, которые приходят в новую для себя индустрию, где сформирована хоть какая-то история, должны с ней считаться. Ты не можешь взять и приписать себе заслуги тех, кто бился на соревнованиях за себя, за клуб и за страну. Для нас для всех М19 — это что-то родное, пусть мы не всегда находили общий язык, но когда ты слышишь этот клантаг, на душе что-то скребёт, и я уверен, что такие ощущения у всех из ребят».

Алексей «LeXeR» Нестеров: «Хоть я и находился в тени киберспортивной сферы уже достаточно долгое время, такие новости не могу оставить без комментария. Какие-то люди возрождают команду М19, никому из этой команды М19 не сказав ни слова, даже не спросив и оповестив уже постфактум.. Я вот вообще узнал это из новостей и ссылок от друзей и тиммейтов. Не говоря уже о том, что я в принципе не могу понять, как такое может произойти. Люди, не имеющие отношения ни к заслугам команды, ни вообще к участникам этой команды, решают украсть бренд и заслуги ребят, которые посвятили этому половину своей жизни. Может быть в эпоху нынешнего киберспорта, с достаточно большими контрактами, финансовыми вливаниями и постоянными трансферами такое воровство и неуважение к чужим заслугам кто-то и сможет оправдать, но это точно буду не я. Надеюсь, у них хватит уважения к себе оставить эту идею, а также смелости начать что-то свое».

Напомним, что 9 января российская организация М19 вернулась к киберспортивной деятельности, подписав состав Albus NoX Luna по League of Legends.

M19 — киберспортивный клуб, существовавший в Санкт-Петербурге с 1999 по 2006 годы. В 2002 году команда клуба M19 по компьютерной игре Counter-Strike стала чемпионом мира по версии WCG, а игрок в Quake Алексей Нестеров (M19*LeXeR) впервые в российской истории выиграл один из старейших (наряду с The CPL) турнир QuakeCon от id Software. В 2006 году клуб был закрыт.

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