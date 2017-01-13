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Вячеслав Колосков: Увеличении участников чемпионатов мира - большая ошибка

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Почетный президент РФС и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков поделился мнением об увеличении участников ЧМ-2026 до 48 команд.

- Это большая ошибка. На сегодняшний день нет ни одной страны, которая могла бы провести чемпионат мира с участием 48 команд. Нет стадионов, инфраструктуры, логистики. Также меня смущает, что резко упадет уровень и качество футбола. Мы уже видели, что с расширение финального турнира чемпионата мира до 32 участников появилось полтора десятка посредственных команд, которые не в состоянии показать уровень, который бы соответствовал финальному турниру. Сейчас появится еще 16 второстепенных, же не будет вообще достаточно футболистов высокой квалификации. Мы увидим не финальный турнир лучших команд, а просто устраивающий всех футбольный фестиваль,  - рассказал Колосков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 10 января ФИФА утвердила увеличение числа команд-участниц ЧМ до 48-ми начиная с 2026 года.

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