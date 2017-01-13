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Рубен Рочина: «Спартак» имеет солидный отрыв, его догнать будет непросто

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Полузащитник «Рубина» Рубен Рочина рассказал о том, как провел новогодний отпуск.

 «Отпуск – это всегда отличная возможность отдохнуть, съездить домой и повидаться с родными, которых мы порой не видим очень долгое время. Я отлично провел время: был в Испании, провел неделю в Абу-Даби. Так что в Казань я вернулся в отличном настроении. Чего я жду от сборов родной Испании? Жду отличной солнечной погоды. Я бывал в районе Марбельи, где у нас пройдет первый сбор, с «Гранадой», и знаю, что там есть все для того, чтобы плодотворно поработать. А работы впереди много. В чемпионате нам нужно продолжить в том же духе, в каком мы завершали первую часть сезона. В последних играх перед зимней паузой мы положили в копилку немало очков. Так что нам нужно усердно поработать, чтобы удачно начать вторую часть сезона. «Спартак» имеет солидный отрыв от преследователей, поэтому его догнать будет непросто, а вот побороться за место в еврокубках нам вполне по силам. Мы всего в пяти очках от этой зоны, так что, думаю, это наша цель на сезон», - цитирует Рочину официальный сайт «Рубина».

Напомним, вчера, 12 января футболисты казанской команды вышли из отпуска, а уже сегодня завершили плановое медобследование. 

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