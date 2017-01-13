Евгений Гараничев: Стартовать в четвертой группе было комфортно

Биатлонист сборной России Евгений Гараничев прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

- Я промахнулся на стойке последним выстрелом не потому, что поторопился. Был уверен, что попаду. Очень хорошее удержание было, на каждый выстрел работал. А последний меня немножко подвел.

Стартовать сегодня в четвертой группе мне было комфортно. Мы вчера смотрели по погоде, когда стартовать. Трасса не разбитая была, работать было комфортно.

Перед гонкой мы пристреливались в штиль, и я никак не мог попасть на ветер. Придя на лежку, я смотрел обстановку. Ветра не было, и я лег так же, как на пристрелке.

Да, я готовился к этому этапу в Поклюке. Там мы провели, можно сказать, полноценный сбор. Хорошо потренировался, чувствовал себя намного лучше, чем был на декабрьских этапах, - передает слова Гараничева официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, что победителем спринтерской гонки в Рупольдинге стал француз Мартен Фуркад. Лучшим из россиян в сегодняшней гонке стал Дмитрий Малышко, занявший шестое место.