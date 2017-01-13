Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов4 : 0Аль-Хиляль
Хоккей  Металлург6 : 3Спартак
Хоккей  ЦСКА1 : 0Сибирь
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  СКА4 : 0Металлург Нк
Баскетбол  ЦСКА4 : 0Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Гараничев: Стартовать в четвертой группе было комфортно

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Биатлонист сборной России Евгений Гараничев прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

- Я промахнулся на стойке последним выстрелом не потому, что поторопился. Был уверен, что попаду. Очень хорошее удержание было, на каждый выстрел работал. А последний меня немножко подвел.

Стартовать сегодня в четвертой группе мне было комфортно. Мы вчера смотрели по погоде, когда стартовать. Трасса не разбитая была, работать было комфортно.

Перед гонкой мы пристреливались в штиль, и я никак не мог попасть на ветер. Придя на лежку, я смотрел обстановку. Ветра не было, и я лег так же, как на пристрелке.

Да, я готовился к этому этапу в Поклюке. Там мы провели, можно сказать, полноценный сбор. Хорошо потренировался, чувствовал себя намного лучше, чем был на декабрьских этапах, - передает слова Гараничева официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, что победителем спринтерской гонки в Рупольдинге стал француз Мартен Фуркад. Лучшим из россиян в сегодняшней гонке стал Дмитрий Малышко, занявший шестое место.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Шипулин при стрельбе лежа поторопился. Видимо, был уверен в себе»«Шипулин при стрельбе лежа поторопился. Видимо, был уверен в себе»Четырехкратный чемпион мира Владимир Драчев – о мужской спринтерской гонке на 5-м этапе Кубка мира.Дмитрий Малышко: Сегодня я провел первую гонку в сезоне без промаховБиатлонист сборной России Дмитрий Малышко прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.Малышко в сборной не по блату. В спринте он снова стал лучшим из россиянМалышко в сборной не по блату. В спринте он снова стал лучшим из россиянНа пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге состоялась мужская спринтерская гонка.Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Малышко – шестойПобедителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) стал француз Мартен Фуркад.Кубок мира. Рупольдинг. Мужской спринт. Как это былоТекстовая трансляция мужской спринтерской гонки пятого этапа Кубка мира на сайте «Советского спорта».Николай Панкратов: Прапорщик Бабиков никогда не сломаетсяНиколай Панкратов: Прапорщик Бабиков никогда не сломаетсяНакануне спринта тренер команды ЦСКА по биатлону майор Николай Панкратов встал на защиту своего подчиненного.Йоханнес Бе: Тарьей страдает от неизвестной болезни дыхательных путей, врачи не могут поставить ему диагнозНорвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал, от какого заболевания страдает его старший брат Тарьей.Александр Касперович: Состояние у Бабикова нормальное. Он готов к спринтуГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подтвердил, что Антон Бабиков готов выйти на старт спринтерской гонки в немецком Рупольдинге.Магдалена Нойнер: Неправильно, если сейчас в Кубке мира участвуют биатлонисты, причастные к манипуляциям с допингом12-кратная чемпионка мира Магдалена Нойнер прокомментировала ход расследования IBU в отношении российских биатлонистов.Виталий Норицын: Никакой паники нет, девчонки молодые, первый блин комомСтарший тренер женской сборной России Виталий Норицын прокомментировал неудачу команды в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге.Ольга Зайцева: В следующей эстафете результаты сборной России будут лучшеЭкс-биатлонистка женской сборной России Ольга Зайцева прокомментировала результат команды в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что россиянки заняли 13-е место.Александр Касперович: Результат эстафеты не устраивает, но мы решаем поставленные перед сборной задачиГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал результаты женской команды на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что российская сборная заняла 13-е место.Лаура Дальмайер: На последней стрельбе была настоящая битваНемецкая биатлонистка Лаура Дальмайер поделилась впечатлениями после эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Напомним, что немки заняли первое место.Анфиса Резцова: Была в шоке от того, что Сливко пригласили участвовать в эстафетеДвукратная олимпийская чемпионка по биатлону и олимпийская чемпионка в лыжных гонках Анфиса Резцова прокомментировала выступление женской сборной России на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия). Напомним, что россиянки заняли 13-е место.Александр Тихонов: В сборной России некому принимать решениеЭкс-президент СБР, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал выступление сборной России на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что россиянки заняли 13-е место.Ольга Подчуфарова: Работала этап в свою силу, старалась решить внутренние задачиРоссийская биатлонистка Ольга Подчуфарова поделилась впечатлениями после эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что российская команда заняла 13-е место.«Русские будут пить «Боярышник» за серебро»: как украинский комментатор пошутил«Русские будут пить «Боярышник» за серебро»: как украинский комментатор пошутилУкраинский комментатор Андрей Столярчук, работая во время эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге, сначала сказал, а потом подумал.Женская сборная России показала худший результат в эстафетах на Кубке мира с 1993 годаЖенская сборная России по биатлону заняла 13-е место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Это худший результат команды с 1993 года.Татьяна Акимова: Трасса довольно тяжелаяРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова поделилась впечатлениями после выступления в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Напомним, что россиянки заняли 13-е место, а Акимова выступала на втором этапе.Дам кружок. Обновленная сборная России проиграла в эстафете 4 минутыДам кружок. Обновленная сборная России проиграла в эстафете 4 минутыЖенская сборная России заняла только 13-е место в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Главные новости
Баскетбол
Евролига. ЦСКА – «Милан». Онлайн
Футбол
Долги ЦСКА за год выросли на 12 процентов
Хоккей
«Магнитка» обыграла «Спартак», проигрывая по ходу матча 0:3
Хоккей
СКА – «Металлург» (Нк). Онлайн
Футбол
Тренерский штаб ЦСКА пополнил белорусский специалист
Биатлон
Владимир Драчев: Чтобы побеждать в Рупольдинге, нужно быть в лучшей форме
Футбол
В ФИФА отмечают, что чилийцы наиболее активно покупают билеты на матчи Кубка конфедераций
Биатлон
Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Малышко – шестой
Футбол
«Зенит» расстанется с Юсуповым и приобретет Оздоева
Легкая атлетика
Дмитрий Шляхтин: Минспорт РФ не может оплачивать выезд спортсменов на соревнования не под флагом России
все новости
Евгений Гараничев
Евгений Гараничеввсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости