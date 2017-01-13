Олег Кузьмин: Планирую еще принести пользу «Рубину»
Капитан «Рубина»
Олег Кузьмин, пропустивший первую часть сезона из-за травмы рассказал о том,
как провел новогодний отпуск.
«Отдыхать
– не работать, отпуск прошел прекрасно. После долгого периода восстановления и
тренировок хорошо отдохнул и готов к работе. Мне, как и всем, нужно хорошо
поработать на сборах, чтобы набрать необходимые кондиции и достойно провести
концовку чемпионата. Что касается моего возвращения на поле, то, конечно, я
планирую. Все будет зависеть от того, как пройдут сборы, как будет вести себя
колено. Пока что-то сложно сказать, но я надеюсь на улучшение. Все впереди.
Планирую еще принести пользу команде», - цитирует Кузьмина официальный сайт «Рубина».
Напомним,
вчера, 12 января футболисты казанской команды вышли из отпуска, а уже сегодня
завершили плановое медобследование.