Олег Кузьмин: Планирую еще принести пользу «Рубину»

Капитан «Рубина» Олег Кузьмин, пропустивший первую часть сезона из-за травмы рассказал о том, как провел новогодний отпуск.

«Отдыхать – не работать, отпуск прошел прекрасно. После долгого периода восстановления и тренировок хорошо отдохнул и готов к работе. Мне, как и всем, нужно хорошо поработать на сборах, чтобы набрать необходимые кондиции и достойно провести концовку чемпионата. Что касается моего возвращения на поле, то, конечно, я планирую. Все будет зависеть от того, как пройдут сборы, как будет вести себя колено. Пока что-то сложно сказать, но я надеюсь на улучшение. Все впереди. Планирую еще принести пользу команде», - цитирует Кузьмина официальный сайт «Рубина».

Напомним, вчера, 12 января футболисты казанской команды вышли из отпуска, а уже сегодня завершили плановое медобследование.