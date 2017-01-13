Моуринью прервал пресс-конференцию и ответил на телефонный звонок журналиста (видео)
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем» ответил на телефонный звонок.
Put it on silent next time, mate! 😂 pic.twitter.com/RreuxH1vDJ— Manchester United (@ManUtd) 13 января 2017 г.
Один из журналистов положил свой телефон рядом с наставником «красных дьяволов», чтобы записать на диктофон специалиста. В какой-то момент телефон внезапно зазвонил. Наставник «красных дьяволов» взял трубку, но отказался отвечать на вопросы, сказав лишь: «Это из talkSPORT. Есть ли кто-нибудь из этого издания в зале? Возьмите трубку».
Twitter английского клуба прокомментировал этот эпизод так: «В следующий раз, приятель, поставь телефон на «беззвучный» режим».
Напомним, матч «Ливерпуля» и «Юнайтед» состоится 15 января.
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