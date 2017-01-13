Моуринью прервал пресс-конференцию и ответил на телефонный звонок журналиста (видео)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем» ответил на телефонный звонок.

Put it on silent next time, mate! 😂 pic.twitter.com/RreuxH1vDJ — Manchester United (@ManUtd) 13 января 2017 г.

Один из журналистов положил свой телефон рядом с наставником «красных дьяволов», чтобы записать на диктофон специалиста. В какой-то момент телефон внезапно зазвонил. Наставник «красных дьяволов» взял трубку, но отказался отвечать на вопросы, сказав лишь: «Это из talkSPORT. Есть ли кто-нибудь из этого издания в зале? Возьмите трубку».

Twitter английского клуба прокомментировал этот эпизод так: «В следующий раз, приятель, поставь телефон на «беззвучный» режим».

Напомним, матч «Ливерпуля» и «Юнайтед» состоится 15 января.