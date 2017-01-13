Агент Ломбертса: За Николаса «Зенит» просит очень большие деньги

Сантуш Верхулст, агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, поделился мнением о возможном уходе бельгийца из петербургского клуба.

– «Зенит» просит очень большую сумму, поэтому это пока невозможно. Но клубы могут договориться с «Зенитом» - а их действительно много. Будь что будет.

Каждое трансферное окно от клубов есть интерес к Николасу, но если они интересуются им, им нужно договориться с «Зенитом». Сейчас нет команд, которые имеют договоренность с «Зенитом». Николас уже 10 лет в клубе и, возможно, «Зенит» захочет и дальше работать с ним, это может произойти

«Я не знаю, когда эта история закончится - может так сложиться, что мне позвонят в течение пяти минут, сделают предложение «Зениту», которое их устроит, мы это обсудим, Николас согласится и в результате перейдет. Но пока ничего непонятно, - приводит слова Верхулста ТАСС.

Напомним, ранее турецкие СМИ сообщили, что Мирча Луческу разрешил 31-летнему защитнику вести переговоры с «Галатасараем».

Верхулст в декабре заявил, что Ломбертс попросил Алексея Миллера и Александра Дюкова отпустить его из «Зенита», так как он получает мало игровой практики. Тогда сообщалось, что бельгийцем интересуются «Бешикташ», «Андерлехт», «Брюгге» и «Гент».

В сезоне 2016/2017 защитник провел во всех турнирах за сине-бело-голубых 12 матчей. Контракт Ломбертса с петербургским клубом истечет 30 июня 2018 года.

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