Тренерский штаб ЦСКА пополнил белорусский специалист
Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, столичный клуб подписал контракт с белорусским специалистом Русланом Зубиком.
Руслан Зубик пополнил тренерский штаб #ЦСКА https://t.co/lFAg66KOXD pic.twitter.com/iGLtycqdie— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 13 января 2017 г.
Ранее наставник работал с такими командами, как БАТЭ, «Кубань», «Урал» и «Уфа».
На данный момент ЦСКА занимает 3 место в таблице чемпионата России, набрав после 17-ти туров 32 очка.
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