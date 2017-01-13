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Тренерский штаб ЦСКА пополнил белорусский специалист

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Как сообщает пресс-служба московского ЦСКА, столичный клуб подписал контракт с белорусским специалистом Русланом Зубиком.

Ранее наставник работал с такими командами, как БАТЭ, «Кубань», «Урал» и «Уфа».

На данный момент ЦСКА занимает 3 место в таблице чемпионата России, набрав после 17-ти туров 32 очка.

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