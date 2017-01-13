«Магнитка» обыграла «Спартак», проигрывая по ходу матча 0:3

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл московский «Спартак» со счетом 6:3.

В составе победителей дубли оформили Сергей Мазякин и Ярослав Косов и по разу отличились Александр Семин и Томаш Филиппи, а у гостей шайбы забросили Сергей Шмелев, Александр Васильев и Игорь Миронов.

Стоит отметить, что к седьмой минуте второго периода москвичи вели в счете 3:0.

Команда из Магнитогорска с 105-ю очками лидирует в Восточной конференции, а «Спартак» расположился на 12-й строчке на Западе, имея в активе 60 баллов.

В следующем туре подопечные Ильи Воробьева 15 января примут «Торпедо», Красно-белые в этот же день сыграют на выезде с «Трактором».



КХЛ

Регулярный чемпионат