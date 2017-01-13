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«Магнитка» обыграла «Спартак», проигрывая по ходу матча 0:3

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» обыграл московский «Спартак» со счетом 6:3.

В составе победителей дубли оформили Сергей Мазякин и Ярослав Косов и по разу отличились Александр Семин и Томаш Филиппи, а у гостей шайбы забросили Сергей Шмелев, Александр Васильев и Игорь Миронов.

Стоит отметить, что к седьмой минуте второго периода москвичи вели в счете 3:0. 

Команда из Магнитогорска с 105-ю очками лидирует в Восточной конференции, а «Спартак» расположился на 12-й строчке на Западе, имея в активе 60 баллов.

В следующем туре подопечные Ильи Воробьева 15 января примут «Торпедо», Красно-белые в этот же день сыграют на выезде с «Трактором».

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Металлург Мг - Спартак - 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)

Голы:

Шмелёв (Бобров), 2:20 (0:1). Васильев (Глазачев, Мирнов), 11:08 (0:2 - бол.). Мирнов (Глазачев), 21:10 (0:3). Мозякин 27:17 (1:3). Сёмин (Ли, Зарипов), 37:17 (2:3 - бол.). Косов (Калетник, Сантала), 52:24 (3:3). Мозякин (Зарипов, Ли), 57:45 (4:3 - бол.). Филиппи (Бирюков, Коварж), 59:06 (5:3 - п.в.). Косов (Калетник, Ли), 59:58 (6:3).

Место и дата

13 января 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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