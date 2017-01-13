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Долги ЦСКА за год выросли на 12 процентов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Долги футбольного клуба ЦСКА  за год выросли на 12 процентов. Об этом сообщается в ежегодном статистическом отчете Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).

По данным УЕФА, в долг ПФК ЦСКА вырос на 12 процентов и составил 224 миллиона евро.  Напомним, что в 2016 году состоялось открытие нового клубного стадиона, стоимость строительства которого, по словам Евгения Гинера, составила около 350 миллионов долларов (или 329,5 миллионов евро по нынешнему курсу), причем 240 миллионов долларов были привлечены в виде кредита от Внешэкономбанка. Ранее сообщалось, что именно это строительство и использование заемных средств для его завершения стали главной причиной роста долгов клуба, а клуб ведет переговоры с банком о списании части долга в обмен на переименование стадиона в «ВЭБ-Арену».

В списке 20 европейских футбольных клубов с самой большой задолженностью присутствует еще один российский клуб - московское «Динамо». По данным УЕФА долги этого клуба выросли на 130 процентов и составили 164 миллиона евро.

Наибольшая задолженность обнаружилась у «Манчестер Юнайтед» (536 млн. евро), что на 25% выше, чем в годом ранее. В тройку также вошли португальская «Бенфика» (336 млн. евро), «Интер» (306 млн. евро).

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