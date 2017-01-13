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Лукаш Тесак: Думаю, буду оперировать спину

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак – о своем будущем.

- Вы оказались в числе 13-и футболистов «Арсенала», которые были переведены в молодежную команду. Будете искать новый клуб?

- Пока занимаюсь травмой спины, поэтому не могу ничего конкретного сказать. Хочу сначала вылечиться, а потом принимать решение, - говорит Тесак.

- Вы травмировались еще в конце октября – в игре 12-го тура с «Уфой» (0:2).

- Травма была и раньше, но после той игры она стала очень сильно беспокоить. И до сих пор не дает играть. Пробовал восстановиться, но теперь думаю прооперироваться. Иначе боли вновь могут вернуться в любой момент – не хочу рисковать. Есть большая вероятность, что весну пропущу. Может, успею к концу сезона восстановиться.

В субботу – полная версия интервью с Лукашом Тесаком - о Кирьякове, Аршавине, Аленичеве и Бородюке. 

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