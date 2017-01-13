«Трактор» потерпел третье поражение кряду, уступив дома «Сочи»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на домашнем льду в серии буллитов проиграл «Сочи» со счетом 1:2Б.

У хозяев шайбу забросил Максим Якуценя, а у гостей Андрей Костицын и забивший победный буллит Егор Морозов.

«Трактор» потерпел третье поражение кряду и 80-ю очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Сочи» расположился на седьмой строчке на Западе, имея в активе 74 балла.

В следующем туре челябинцы 15 января примут «Спартак», а подопечные Вячеслава Буцаева также сыграют с красно-белыми, но 19 января.

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