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«Трактор» потерпел третье поражение кряду, уступив дома «Сочи»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на домашнем льду в серии буллитов проиграл «Сочи» со счетом 1:2Б.

У хозяев шайбу забросил Максим Якуценя, а у гостей Андрей Костицын и забивший победный буллит Егор Морозов.

«Трактор» потерпел третье поражение кряду и 80-ю очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Сочи» расположился на седьмой строчке на Западе, имея в активе 74 балла.

В следующем туре челябинцы 15 января примут «Спартак», а подопечные Вячеслава Буцаева также сыграют с красно-белыми, но 19 января.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Трактор - ХК Сочи - 1:2 Б. (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Якуценя (Кольцов, Белов), 13:13 (1:0 - бол.). Костицын (Крикунов), 19:21 (1:1).

Победный буллит:

Морозов - 1:2.

Место и дата

13 января 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция

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