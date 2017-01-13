«Трактор» потерпел третье поражение кряду, уступив дома «Сочи»
В матче
регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на домашнем льду в серии буллитов проиграл
«Сочи» со счетом 1:2Б.
У
хозяев шайбу забросил Максим Якуценя, а у гостей Андрей Костицын и забивший
победный буллит Егор Морозов.
«Трактор»
потерпел третье поражение кряду и 80-ю очками занимает четвертое место в
Восточной конференции, а «Сочи» расположился на седьмой строчке на Западе, имея
в активе 74 балла.
В
следующем туре челябинцы 15 января примут «Спартак», а подопечные Вячеслава
Буцаева также сыграют с красно-белыми, но 19 января.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Трактор - ХК Сочи - 1:2 Б. (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Якуценя (Кольцов, Белов), 13:13 (1:0 - бол.). Костицын (Крикунов), 19:21 (1:1).
Победный буллит:
Морозов - 1:2.
Место и дата
13 января 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция