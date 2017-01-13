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Лукаш Тесак: А что, Аленичев должен был спартаковцев в тюрьме запирать?

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак – о Дмитрии Аленичеве.

- Аленичев - самый интеллигентный из тех, с кем приходилось работать?

- С какой точки зрения? - говорит Тесак.

- Голос не повышает почти, матом не ругается.

- Чтобы он когда-то матерился - такого точно не слышал. Просто он хорошо воспитан, всегда держит себя в руках.

- Это не мешает игрокам? Спартаковцы, например, говорили, мол, им дисциплины не хватало.

- Ну если они так говорят… А что, нужно было их в тюрьму закрывать, чтобы дисциплина была? Он может сказать делать то-то и то-то, но если игроки не выполняют, это разве тренер виноват? Если он скажет: «Ешьте картошку, а не рис». А они все равно будут есть рис, это же не от него зависит. Разве за футболистами как за детьми нужно следить? Все же взрослые люди. Не знаю, может, в этом и была какая-то проблема. И нужно было где-то покричать. Но не скажу, что это какая-то ошибка. В любом случае надо оставаться собой, а там уже, как получится. Тем более, и без криков у Аленичева большой авторитет, его все уважают.

В субботу на сайте - полная версия интервью Лукаша Тесака - о Кирьякове, Аршавине и Бородюке в «Кайрате».  

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