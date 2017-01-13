Хаби Алонсо: Нет ничего лучше для болельщиков «Ливерпуля», чем «избиение» «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо, который ныне выступает за мюнхенскую «Баварию», объяснил, почему победа над «Манчестер Юнайтед» имеет важное значение для мерсисайдского клуба.

«Нет ничего лучше для болельщиков «Ливерпуля», чем «избиение» «Манчестер Юнайтед». Когда я выступал за «красных», у нас не так часто получалось обыгрывать эту команду на «Олд Траффорд». Победа над этим соперником – не только радость для фанатов, потому что после этого «Ливерпуль» действительно поверит в свои силы и обретет уверенность в борьбе за титул.

Уважаю Юргена Клоппа, он понимает, чего хотят все фанаты. Никогда раньше в АПЛ не было такой конкуренции, но я думаю, что в этом году «красные» близки к завоеванию трофея», – приводит слова Алонсо Goal.



Напомним, матч между командами состоится 15 января в рамках 21-го тура АПЛ.



