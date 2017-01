Руководитель M19: Мы всегда готовы к сотрудничеству с бывшими игроками

Fantastic Five, Comanche и Team X-BET покинули WESG 2016 СНГ-коллективы Fantastic Five, Comanche и Team X-BET не смогли выйти в плей-офф турнира World Electronic Sports Games 2016.

Virtus.pro и Ninjas in Pyjamas получили приглашения на IEM Katowice 2017 Польский коллектив Virtus.pro и щведская команда Ninjas in Pyjamas получили приглашения на турнир Intel Extreme Masters Katowice 2017 по CS:GO.

Na`Vi подписала нового игрока и тренера в состав по League of Legends Организация Natus Vincere подписала Егора «JustNo0b» Ерохина и тренера Кристоффера «Utama» Одленда в состав команды по League of Legends.