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Руководитель M19: Мы всегда готовы к сотрудничеству с бывшими игроками

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Руководители M19 рассказали о целях организации, а также прокомментировали ситуацию с бывшими игроками.

«Мы уже упоминали в своих пресс-релизах об усадьбе, из которой мы планируем не только создать самый комфортный буткемп в истории СНГ, но и тренировочную базу для талантливых мальчишек, чтобы у них был шанс проявить себя.  Киберспортивное сообщество в СНГ понимает, что для роста уровня игры команд необходима хорошая инфраструктура и профессиональная методология тренировочного процесса. Мы решили сделать все, чтобы создать для наших игроков самые комфортные условия. Уже на днях пройдет заселение нашего состава по League of Legends, тогда мы сможем рассказать про нее подробнее», — заявил Владислав Кригер.

«Мы не обсуждали свои планы с бывшими игроками и руководителями М19 прежде всего потому, что не хотели преждевременной утечки информации. К тому же, бренд М19 никогда до этого не был зарегистрирован, то есть юридически его даже никогда и не существовало. Затем, мы начали вести открытые переговоры со старыми игроками, предложив им принять участие в возрождении бренда. Мы удивлены, что они встретили эту идею с негативом, ведь они волнуются за будущее М19. Мы уверены, что необходимо поднимать уровень условий для киберспортсменов, и считаем, что позиция, при которой старые игроки не желают развития новым, — неправильная, но в любом случае мы всегда готовы к сотрудничеству с ребятами. Наши двери всегда открыты», — прокомментировал Андрей Михеев.

Напомним, что 9 января российская организация М19 вернулась к киберспортивной деятельности, подписав состав Albus NoX Luna по League of Legends. Бывшие игроки M19 выразили недовольство по поводу возрождения организации.

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