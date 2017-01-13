ВИДЕО ДНЯ: Мозякин повторил рекорд Мозеса по количеству шайб, заброшенных за сезон

Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин повторил рекорд американца Стива Мозеса по количеству голов, забитых в одном регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Лидер «Магнитки» Сергей Мозякин, оформив дубль в домашнем матче со «Спартаком», достиг отметки в 36 заброшенных шайб и стал соавтором еще одного рекорда в Континентальной хоккейной лиги.



До этого 36 голов за один чемпионат удалось забросить американскому легионеру Стиву Мозесу, который выступая за финский «Йокерит» набрал в сезоне-2014/15 57 (36+21) очков в 60 матчах регулярного чемпионат.

Отметим, что в текущем сезоне Мозякин, набрав 69 (36+33) очков в 48 играх, является лучшим снайпером и бомбардиром лиги.