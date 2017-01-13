Иван Ургант станет ведущим Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ

Популярный телеведущий и шоумен Иван Ургант подтвердил свое участие в Матче Всех Звезд Единой Лиги ВТБ, который пройдет 11 февраля в Сочи.

«Именно я должен провести первый матч звезд Единой Лиги ВТБ. С одной стороны, я клиент банка, с другой стороны — люблю баскетбол, с третьей — а у меня есть третья сторона — я человек высокого роста, и это дает мне неоспоримое преимущество перед другими ведущими. Да, у меня не развит прыжок, да у меня короткие руки, да я плохо вижу с дистанции, но я люблю баскетбол. И сделаю все, чтобы при помощи батута заколотить сверху на Матче всех звезд», - сказал Ургант.

Напомним, что игра пройдет в формате «Звезды России» — «Звезды Мира». Прямо сейчас СМИ выбирают игроков, которые войдут в состав этих команд. Кроме того, в рамках Матча Всех Звезд запланированы конкурс по броскам сверху, состязание снайперов, а также обширная шоу программа с участием рэпера L’One и танцевальной командой «Flyographers».