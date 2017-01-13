Иван Ургант станет ведущим Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ
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телеведущий и шоумен Иван Ургант подтвердил свое участие в Матче Всех Звезд
Единой Лиги ВТБ, который пройдет 11 февраля в Сочи.
«Именно
я должен провести первый матч звезд Единой Лиги ВТБ. С одной стороны, я клиент
банка, с другой стороны — люблю баскетбол, с третьей — а у меня есть третья
сторона — я человек высокого роста, и это дает мне неоспоримое преимущество
перед другими ведущими. Да, у меня не развит прыжок, да у меня короткие руки,
да я плохо вижу с дистанции, но я люблю баскетбол. И сделаю все, чтобы при
помощи батута заколотить сверху на Матче всех звезд», - сказал Ургант.
Напомним,
что игра пройдет в формате «Звезды России» — «Звезды Мира». Прямо сейчас СМИ
выбирают игроков, которые войдут в состав этих команд. Кроме того, в рамках
Матча Всех Звезд запланированы конкурс по броскам сверху, состязание снайперов,
а также обширная шоу программа с участием рэпера L’One и танцевальной командой «Flyographers».