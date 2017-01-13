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Илья Воробьев: Ребята нашли в себе силы, вырвали победу у «Спартака»

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».

– Очень сложно для нас складывался матч. И ребята нашли в себе силы, вырвали победу у команды, которая была запредельно настроена. За это я благодарен ребятам.

– Ожидается ли возвращение братьев Казионовых и Дениса Платонова на матч с «Торпедо»? Учитывая, что там будет более контактный хоккей?
– А причем тут контактный хоккей? Будем смотреть, будем думать. А сегодня был не контактный? Или какой? Сегодня вышли на «матч звезд» что ли? Будем смотреть, будем думать, - передает слова Воробьева пресс-служба «Металлурга».

Напомним, что в пятницу магнитогорский «Металлург» обыграл московский «Спартак» со счетом 6:3. Стоит отметить, что к седьмой минуте второго периода москвичи вели в счете 3:0. 

Матч

Металлург Мг - Спартак - 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)

Голы:

Шмелёв (Бобров), 2:20 (0:1). Васильев (Глазачев, Мирнов), 11:08 (0:2 - бол.). Мирнов (Глазачев), 21:10 (0:3). Мозякин 27:17 (1:3). Сёмин (Ли, Зарипов), 37:17 (2:3 - бол.). Косов (Калетник, Сантала), 52:24 (3:3). Мозякин (Зарипов, Ли), 57:45 (4:3 - бол.). Филиппи (Бирюков, Коварж), 59:06 (5:3 - п.в.). Косов (Калетник, Ли), 59:58 (6:3).

Место и дата

13 января 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция

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