Илья Воробьев: Ребята нашли в себе силы, вырвали победу у «Спартака»
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».
– Очень сложно для нас складывался матч. И ребята нашли в себе силы, вырвали победу у команды, которая была запредельно настроена. За это я благодарен ребятам.
– Ожидается
ли возвращение братьев Казионовых и
Дениса Платонова на матч с «Торпедо»?
Учитывая, что там будет более контактный
хоккей?
– А причем тут контактный хоккей? Будем смотреть, будем думать. А сегодня был не контактный? Или какой? Сегодня вышли на «матч звезд» что ли? Будем смотреть, будем думать, - передает слова Воробьева пресс-служба «Металлурга».
Напомним, что в пятницу магнитогорский «Металлург» обыграл московский «Спартак» со счетом 6:3. Стоит отметить, что к седьмой минуте второго периода москвичи вели в счете 3:0.
Матч
Металлург Мг - Спартак - 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)
Голы:
Шмелёв (Бобров), 2:20 (0:1). Васильев (Глазачев, Мирнов), 11:08 (0:2 - бол.). Мирнов (Глазачев), 21:10 (0:3). Мозякин 27:17 (1:3). Сёмин (Ли, Зарипов), 37:17 (2:3 - бол.). Косов (Калетник, Сантала), 52:24 (3:3). Мозякин (Зарипов, Ли), 57:45 (4:3 - бол.). Филиппи (Бирюков, Коварж), 59:06 (5:3 - п.в.). Косов (Калетник, Ли), 59:58 (6:3).
Место и дата
13 января 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция