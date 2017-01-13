Илья Воробьев: Ребята нашли в себе силы, вырвали победу у «Спартака»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака».

– Очень сложно для нас складывался матч. И ребята нашли в себе силы, вырвали победу у команды, которая была запредельно настроена. За это я благодарен ребятам.

– Ожидается ли возвращение братьев Казионовых и Дениса Платонова на матч с «Торпедо»? Учитывая, что там будет более контактный хоккей?

– А причем тут контактный хоккей? Будем смотреть, будем думать. А сегодня был не контактный? Или какой? Сегодня вышли на «матч звезд» что ли? Будем смотреть, будем думать, - передает слова Воробьева пресс-служба «Металлурга».



Напомним, что в пятницу магнитогорский «Металлург» обыграл московский «Спартак» со счетом 6:3. Стоит отметить, что к седьмой минуте второго периода москвичи вели в счете 3:0.