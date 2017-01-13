Алексей Ярушкин: В хоккее есть законы, которые нельзя нарушать

И. о. главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».

– В хоккее есть законы, которые нельзя нарушать. Некоторые игроки, наверное, посчитали, что для них законы не писаны. Нужно делать правильные действия на площадке, тогда приходит успех. А когда ты нарушаешь хоккейные истины, случается вот так. С победой хозяев.

– Можно, сказать, что сегодняшний матч – как квинтэссенция всего сезона для «Спартака». Когда в начале все получается, а в концовке – провал. И если проводить параллели с пятиматчевой серией поражений, в которую попал «Спартак»?

– Нет, наверное. Я же сказал: нужно делать правильные действия на площадке, которые писаны хоккеем. Есть законы хоккея, которые нельзя нарушать. Нарушаешь – получается вот так. А эта серия неудачная… Да, нырнули, провалились. А в чем причина – будем разбираться. Очевидно одно: ведя в счете, мы позволяем себе непростительные вещи. Соперник не прощает за это, - передает слова Ярушкина пресс-служба «Металлурга».

Напомним, что в пятницу магнитогорский «Металлург» обыграл московский «Спартак» со счетом 6:3. Стоит отметить, что к седьмой минуте второго периода москвичи вели в счете 3:0.