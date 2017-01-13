Алексей Ярушкин: В хоккее есть законы, которые нельзя нарушать
И. о. главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга».
– В хоккее есть законы, которые нельзя нарушать. Некоторые игроки, наверное, посчитали, что для них законы не писаны. Нужно делать правильные действия на площадке, тогда приходит успех. А когда ты нарушаешь хоккейные истины, случается вот так. С победой хозяев.
– Можно, сказать, что сегодняшний
матч – как квинтэссенция всего сезона
для «Спартака». Когда в начале все
получается, а в концовке – провал. И
если проводить параллели с пятиматчевой
серией поражений, в которую попал
«Спартак»?
– Нет, наверное. Я же сказал: нужно делать правильные действия на площадке, которые писаны хоккеем. Есть законы хоккея, которые нельзя нарушать. Нарушаешь – получается вот так. А эта серия неудачная… Да, нырнули, провалились. А в чем причина – будем разбираться. Очевидно одно: ведя в счете, мы позволяем себе непростительные вещи. Соперник не прощает за это, - передает слова Ярушкина пресс-служба «Металлурга».
Напомним, что в пятницу магнитогорский «Металлург» обыграл московский «Спартак» со счетом 6:3. Стоит отметить, что к седьмой минуте второго периода москвичи вели в счете 3:0.
Матч
Металлург Мг - Спартак - 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)
Голы:
Шмелёв (Бобров), 2:20 (0:1). Васильев (Глазачев, Мирнов), 11:08 (0:2 - бол.). Мирнов (Глазачев), 21:10 (0:3). Мозякин 27:17 (1:3). Сёмин (Ли, Зарипов), 37:17 (2:3 - бол.). Косов (Калетник, Сантала), 52:24 (3:3). Мозякин (Зарипов, Ли), 57:45 (4:3 - бол.). Филиппи (Бирюков, Коварж), 59:06 (5:3 - п.в.). Косов (Калетник, Ли), 59:58 (6:3).
Место и дата
13 января 17:00, Арена Металлург, Онлайн-трансляция