Санкт-Петербург проиграл Словении в последнем туре Мемориала Гранаткина
В третьем туре
группового этапа Мемориала Гранаткина сборная Санкт-Петербурга уступила
юношеской сборной Словении со счетом 0:3.
За словенцев дважды отличился полузащитник Яка Бийол, еще один мяч забил Эстер Соклер.
В 1/4 финала из группы D петербуржцы вышли с шестью очками с первого места, словенцы стали вторыми с пятью очками. В четвертьфинальных матчах, которые состоятся 16 января, Санкт-Петербург сыграет со Словакией, Словения встретится с Казахстаном.
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