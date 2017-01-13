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Санкт-Петербург проиграл Словении в последнем туре Мемориала Гранаткина

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В третьем туре группового этапа Мемориала Гранаткина сборная Санкт-Петербурга уступила юношеской сборной Словении со счетом 0:3.

За словенцев дважды отличился полузащитник Яка Бийол, еще один мяч забил Эстер Соклер. 

В 1/4 финала из группы D петербуржцы вышли с шестью очками с первого места, словенцы стали вторыми с пятью очками. В четвертьфинальных матчах, которые состоятся 16 января, Санкт-Петербург сыграет со Словакией, Словения встретится с Казахстаном. 

Мемориал Гранаткина. Результаты шестого игрового дня

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