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Шлупп перешел из «Лестера» в «Кристал Пэлас» за 13 миллионов евро

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  ФК «Кристал Пэлас»Комментарии
Шлупп перешел из «Лестера» в «Кристал Пэлас» за 13 миллионов евро
Источник: ФК «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Лестера» Джеффри Шлупп перешел в «Кристал Пэлас», сообщает официальный сайт «орлов».

24-летний ганец подписал контракт, рассчитанный на четыре с половиной года.

В нынешнем сезоне Шлупп принял участие в 11 матчах «лис», в которых забил один мяч.

Стоит отметить, что в прошлом году в составе «Лестера» стал чемпионом Англии.

С ноября 2011 года вызывается в сборную Ганы, за которую сыграл 12 матчей и забил один гол.

По данным transfermarkt.dе лондонский клуб заплатил за футболиста 13 миллионов евро, при его цене в восемь миллионов.

«Я рад, что мы смогли подписать Джеффри. Он талантливый игрок, которым я восхищаюсь. Он привнесет силу и опыт в нашу команду, став основным игроком», - прокомментировал трансфер Сэм Эллардайс, главный тренер команды.

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