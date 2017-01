Шлупп перешел из «Лестера» в «Кристал Пэлас» за 13 миллионов евро

Полузащитник «Лестера» Джеффри Шлупп перешел в «Кристал Пэлас», сообщает официальный сайт «орлов».

24-летний ганец подписал контракт, рассчитанный на четыре с половиной года.

"He's a player I've admired for some time," says Big Sam. More on @Jeffrey_Schlupp 's arrival here - https://t.co/gapPdTvdYd #WelcomeSchlupp pic.twitter.com/vGCUMCB4A2

В нынешнем сезоне Шлупп принял участие в 11 матчах «лис», в которых забил один мяч.

Стоит отметить, что в прошлом году в составе «Лестера» стал чемпионом Англии.

С ноября 2011 года вызывается в сборную Ганы, за которую сыграл 12 матчей и забил один гол.

По данным transfermarkt.dе лондонский клуб заплатил за футболиста 13 миллионов евро, при его цене в восемь миллионов.

«Я рад, что мы смогли подписать Джеффри. Он талантливый игрок, которым я восхищаюсь. Он привнесет силу и опыт в нашу команду, став основным игроком», - прокомментировал трансфер Сэм Эллардайс, главный тренер команды.

An interview with Palace new boy @Jeffrey_Schlupp will be available to watch on https://t.co/TTogt6KZzQ very shortly...#WelcomeSchlupp pic.twitter.com/pYdH3nrGjr