Шлупп перешел из «Лестера» в «Кристал Пэлас» за 13 миллионов евро
Полузащитник «Лестера»
Джеффри Шлупп перешел в «Кристал Пэлас», сообщает официальный сайт «орлов».
24-летний ганец подписал контракт, рассчитанный на четыре с половиной года.
"He's a player I've admired for some time," says Big Sam.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 13 января 2017 г.
More on @Jeffrey_Schlupp's arrival here - https://t.co/gapPdTvdYd #WelcomeSchlupp pic.twitter.com/vGCUMCB4A2
В нынешнем
сезоне Шлупп принял участие в 11 матчах «лис», в которых забил один мяч.
Стоит
отметить, что в прошлом году в составе «Лестера» стал чемпионом Англии.
С ноября 2011
года вызывается в сборную Ганы, за которую сыграл 12 матчей и забил один гол.
По данным transfermarkt.dе
лондонский клуб заплатил за футболиста 13 миллионов евро, при его цене в восемь
миллионов.
«Я рад, что мы смогли подписать Джеффри. Он талантливый игрок, которым я восхищаюсь. Он привнесет силу и опыт в нашу команду, став основным игроком», - прокомментировал трансфер Сэм Эллардайс, главный тренер команды.
An interview with Palace new boy @Jeffrey_Schlupp will be available to watch on https://t.co/TTogt6KZzQ very shortly...#WelcomeSchlupp pic.twitter.com/pYdH3nrGjr— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 13 января 2017 г.
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