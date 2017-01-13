Эрнани: Луческу воспитал Фернандиньо и Дугласа Косту. Надеюсь, наша работа будет очень продуктивной

Полузащитник «Зенита» Эрнани рассказал об интересе со стороны других клубов, сравнении с Витселем, а также поделился мнением о работе Мирче Луческу с бразильскими футболистами.

– Многие называют вас заменой Витселю. Как относитесь к этому?

– В любом случае, в команде высокая конкуренция и я пришел бороться за место в составе. Что касается Акселя, то каждый человек ищет лучшее для себя, он посчитал таким этот вариант развития своей карьеры и мы должны уважать его решение.

– Разные источники говорили об интересе к вам со стороны «Фиорентины», «Монако» и «Интера». Так ли это?

– Был интерес со стороны «Фиорентины» и «Монако», но ни о каких предложениях «Интера» я не слышал. «Зенит» – единственный клуб, который проявил себя настойчиво и действительно хотел видеть меня в составе.

– Знали ли вы Луческу и его репутацию как тренера, который успешно работает с молодыми бразильцами?

– Мы не были знакомы лично, но конечно я слышал, что Луческу – сильный тренер, и он воспитал таких игроков как Фернандиньо и Дуглас Коста, поэтому я надеюсь, что наша работа будет очень продуктивной, - приводит слова Эрнани официальный сайт «Зенита».

Напомним, 16 декабря Эрнани подписал пятилетний контракт с «Зенитом». Контракт рассчитан на пять лет. По информации бразильских СМИ, сумма трансфера составила 8 миллионов евро.

Контракт футболиста с «Атлетико Паранаенсе» действовал до лета 2019 года. В сезоне-2016 Эрнани принял участие в 30 матчах чемпионата Бразилии, забил 6 голов и отдал одну результативную передачу.