Эрнани: Луческу воспитал Фернандиньо и Дугласа Косту. Надеюсь, наша работа будет очень продуктивной
Полузащитник
«Зенита» Эрнани рассказал об интересе со стороны других клубов, сравнении с
Витселем, а также поделился мнением о работе Мирче Луческу с бразильскими
футболистами.
– Многие
называют вас заменой Витселю. Как относитесь к этому?
– В любом случае, в команде высокая конкуренция и я пришел бороться за место в составе. Что касается Акселя, то каждый человек ищет лучшее для себя, он посчитал таким этот вариант развития своей карьеры и мы должны уважать его решение.
– Разные
источники говорили об интересе к вам со стороны «Фиорентины», «Монако» и
«Интера». Так ли это?
– Был интерес со стороны «Фиорентины» и «Монако», но ни о каких предложениях «Интера» я не слышал. «Зенит» – единственный клуб, который проявил себя настойчиво и действительно хотел видеть меня в составе.
– Знали ли
вы Луческу и его репутацию как тренера, который успешно работает с молодыми
бразильцами?
– Мы не были знакомы лично, но конечно я слышал, что Луческу – сильный тренер, и он воспитал таких игроков как Фернандиньо и Дуглас Коста, поэтому я надеюсь, что наша работа будет очень продуктивной, - приводит слова Эрнани официальный сайт «Зенита».
Напомним, 16 декабря Эрнани подписал пятилетний контракт с
«Зенитом». Контракт рассчитан на пять лет. По информации бразильских СМИ, сумма
трансфера составила 8 миллионов евро.
Контракт футболиста с «Атлетико Паранаенсе» действовал до лета
2019 года. В сезоне-2016 Эрнани принял участие в 30 матчах чемпионата Бразилии,
забил 6 голов и отдал одну результативную передачу.