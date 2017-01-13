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Надежда Сергеева: Еще не осознала, что выиграла первую медаль в российской истории

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская бобслеистка Надежда Сергеева поделилась эмоциями от выступления на проходящем в немецком Винтерберге четвертом этапе Кубка мира по бобслею и скелетону.

- Я даже еще не осознала, что выиграла первую медаль в российской истории. Когда выходила на старт, даже не думала о медали. Я люблю трассу в Винтерберге и рада, что все получилось на ней. Не было никакого волнения – я просто собралась. Знала, что мне нужно делать и сделала это! Старалась в этот раз отключиться перед второй попыткой, как будто первого заезда и не было, и у меня просто 16-й стартовый номер. Вот так абсолютно с нуля поехала, и все получилось. Я даже не знала результаты тех, кто проехал до меня, - передает слова Сергеевой «Р-Спорт».

Напомним, что в пятницу, 13 декабря, российские бобслеистки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова на чемпионате Европы впервые в российской истории завоевали медали чемпионата Европы.

Бобслей
Чемпионат Европы
Винтерберг (Германия)
Женщины

1. Мариам Яманка / Анника Дразек (Германия) – 1.54,50
2. Надежда Сергеева / Анастасия Кочержова (Россия)– 1.55,02
3. Кристина Хенгстер / Дженнифер Онасаня (Австрия) – 1.55,60
4. Александра Родионова / Юлия Шокшуева (Россия) – 1.55,70.

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