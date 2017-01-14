Норвегия – Россия. Начало текстовой трансляции – 19:45 мск
В субботу во Франции во втором матче группового этапа чемпионата мира по гандболу мужская сборная России сыграет с норвежцами.
Их встреча начнется в 19:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет
текстовую трансляцию встречи.
Напомним, что кроме сборных России и Норвегии
в группе А выступают французы, японцы, поляки и бразильцы. В матчах первого
тура россияне переиграли японцев (39:29), а норвежцы одолели поляков (22:20).
16 января подопечные Дмитрия Торгованова
сыграют с поляками, 17 января – с французами, а 19 января – с бразильцами. Для
продолжения борьбы за медали россиянам нужно занимать одно из первых четырех
мест в группе.
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