Норвегия – Россия. Начало текстовой трансляции – 19:45 мск

В субботу во Франции во втором матче группового этапа чемпионата мира по гандболу мужская сборная России сыграет с норвежцами.

Их встреча начнется в 19:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Напомним, что кроме сборных России и Норвегии в группе А выступают французы, японцы, поляки и бразильцы. В матчах первого тура россияне переиграли японцев (39:29), а норвежцы одолели поляков (22:20).

16 января подопечные Дмитрия Торгованова сыграют с поляками, 17 января – с французами, а 19 января – с бразильцами. Для продолжения борьбы за медали россиянам нужно занимать одно из первых четырех мест в группе.