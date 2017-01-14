«Нижний Новгород» продлил контракт со Стребковым
Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Александр Хайретдинов
сообщил, что клуб продлил контракт на два сезона с защитником Иваном
Стребковым.
«Стребков сейчас наш самый стабильный игрок наряду с Деандре Кейном.
Он показывает высокий уровень на позициях и атакующего защитника, и разыгрывающего.
Для нас важно сохранить игрока, и мы продлили соглашение еще на два сезона.
Уверены, что Стребков достоин играть в сборной России», - приводит «Р-Спорт»
слова Хайретдинова.
Стребков, воспитанник ЦСКА, выступает за «Нижний Новгород» с 2015 года
(контракт был рассчитан на два года). В матчах Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17
25-летний защитник набирает в среднем по 15,5 очка за игру, делает по 5,2
передачи и 3,7 подбора.
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