«Нижний Новгород» продлил контракт со Стребковым

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Александр Хайретдинов сообщил, что клуб продлил контракт на два сезона с защитником Иваном Стребковым.

«Стребков сейчас наш самый стабильный игрок наряду с Деандре Кейном. Он показывает высокий уровень на позициях и атакующего защитника, и разыгрывающего. Для нас важно сохранить игрока, и мы продлили соглашение еще на два сезона. Уверены, что Стребков достоин играть в сборной России», - приводит «Р-Спорт» слова Хайретдинова.

Стребков, воспитанник ЦСКА, выступает за «Нижний Новгород» с 2015 года (контракт был рассчитан на два года). В матчах Единой лиги ВТБ в сезоне-2016/17 25-летний защитник набирает в среднем по 15,5 очка за игру, делает по 5,2 передачи и 3,7 подбора.