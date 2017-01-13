«Зенит» - 15-й по доходам в Европе
«Зенит» вошел в топ-30 европейских клубов по размерам доходов, заняв в этом рейтинге 15-е место.
Согласно ежегодному статистическому отчету, опубликованному на сайте УЕФА, доходы питерцев в 2015 году составили 196 миллионов евро. Это на 29 миллионов больше, чем в предыдущем отчетном периоде.
Первая же пятерка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Реал (Испания) – 578 миллионов евро
2. Барселона (Испания) – 561 миллион
3. Манчестер Юнайтед (Англия) – 521 миллион
4. ПСЖ (Франция) – 484 миллиона
5. Бавария (Германия) – 474 миллиона
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