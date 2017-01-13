«Зенит» - в десятке самых прибыльных клубов Европы

Согласно ежегодному статистическому отчету УЕФА «Зенит», входит в первую десятку европейских клубов как по операционной, так и по чистой прибыли, занимая в том и в другом рейтинге 9-е место.

Операционная прибыль питерцев – 57 миллионов евро (рост 29% по сравнению с предыдущим периодом), а чистая – 26 миллионов евро (рост – 13%).

Пятерка лидеров по операционной прибыли выглядит следующим образом:

1. Манчестер Юнайтед (Англия) – 143 миллиона евро

2. ПСЖ (Франция) – 120 миллионов

3. Реал (Испания) – 90 миллионов

4. Ливерпуль (Англия) – 86 миллионов

5. Арсенал (Англия) – 80 миллионов

Пятерка лидеров по чистой прибыли:

1. Ливерпуль (Англия) – 75 миллионов евро

2. Ньюкасл (Англия) – 43 миллиона

3. Реал (Испания) – 42 миллиона

4. Лестер (Англия) – 40 миллионов

5. Бернли (Англия) – 40 миллионов