«Зенит» - в десятке самых прибыльных клубов Европы
Согласно ежегодному статистическому отчету УЕФА «Зенит», входит в первую десятку европейских клубов как по операционной, так и по чистой прибыли, занимая в том и в другом рейтинге 9-е место.
Операционная прибыль питерцев – 57 миллионов евро (рост 29% по сравнению с предыдущим периодом), а чистая – 26 миллионов евро (рост – 13%).
Долги ЦСКА за год выросли на 12 процентов
Пятерка лидеров по операционной прибыли выглядит следующим образом:
1. Манчестер Юнайтед (Англия) – 143 миллиона евро
2. ПСЖ (Франция) – 120 миллионов
3. Реал (Испания) – 90 миллионов
4. Ливерпуль (Англия) – 86 миллионов
5. Арсенал (Англия) – 80 миллионов
Пятерка лидеров по чистой прибыли:
1. Ливерпуль (Англия) – 75 миллионов евро
2. Ньюкасл (Англия) – 43 миллиона
3. Реал (Испания) – 42 миллиона
4. Лестер (Англия) – 40 миллионов
5. Бернли (Англия) – 40 миллионов