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Алексей Чистяков: По уровню мастерства мы уступаем Канаде и США, поэтому и проигрываем с таким счетом

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер женской сборной России Алексей Чистяков прокомментировал поражение молодежной сборной России от команды США (0:6) в полуфинале молодежного чемпионата мира.

«Будем объективны - на данный момент североамериканские девушки мастеровитее наших, поэтому их победа вполне закономерна. Но стоит отметить, что в характере мы не уступили, старались, бились, но не все получалось. Теперь главный матч у нас следующий, надо грамотно восстановить силы, настроиться и дать бой шведкам за бронзу.

По уровню мастерства мы пока уступаем Канаде и США, поэтому и проигрываем с таким счетом. Но уже сейчас есть положительные сдвиги с нашей стороны. Сейчас наша сборная сильнее, чем предыдущее поколение. Придет время и их достанем, но пока они - космос для нас», - сказал Чистяков ТАСС.

Напомним, в матче за третье место сборная России сыграет со шведами, а американки в финале сразятся с канадками.

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