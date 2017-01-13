Алексей Чистяков: По уровню мастерства мы уступаем Канаде и США, поэтому и проигрываем с таким счетом
Главный тренер
женской сборной России Алексей Чистяков прокомментировал поражение молодежной
сборной России от команды США (0:6) в полуфинале молодежного чемпионата мира.
«Будем
объективны - на данный момент североамериканские девушки мастеровитее наших,
поэтому их победа вполне закономерна. Но стоит отметить, что в характере мы не
уступили, старались, бились, но не все получалось. Теперь главный матч у нас
следующий, надо грамотно восстановить силы, настроиться и дать бой шведкам за
бронзу.
По уровню
мастерства мы пока уступаем Канаде и США, поэтому и проигрываем с таким счетом.
Но уже сейчас есть положительные сдвиги с нашей стороны. Сейчас наша сборная
сильнее, чем предыдущее поколение. Придет время и их достанем, но пока они -
космос для нас», - сказал Чистяков ТАСС.
Напомним, в
матче за третье место сборная России сыграет со шведами, а американки в финале
сразятся с канадками.