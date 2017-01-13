«Шаньдун Лунэн» готов платить Матюиди 20 млн евро в год

Полузащитник ПСЖ Блез Матюиди в ближайшее временя может пополнить число звезд, выступающих в чемпионате Китая по футболу. Об этом сообщает французский TF1.

По данным телеканала, китайский клуб «Шаньдун Лунэн» готов предложить 29-летнему полузащитнику «Пари Сен-Жермен» контракт на 40 миллионов евро за два года.

По данным Transfermarkt нынешняя стоимость полузащитника ПСЖ 29,2 миллиона евро.

Напомним, что минувшим летом 29-летний француз был готов уйти в «Ювентус», однако президент клуба Нассер Аль-Хелайфи заблокировал трансфер. После этого ПСЖ начал переговоры с Матюиди о продлении контракта.

Матюиди остается стабильным игроком основного состава команды и занимает четвертое место в ПСЖ по игровому времени в нынешнем сезоне. В Лиге 1 он провел 18 матчей и сделал две голевые передачи, а в шести матчах Лиги чемпионов на счету Матюиди два гола и одна голевая передача.

Отметим, что действующий контракт Матюиди с французским клубом истекает в июне 2018 года.