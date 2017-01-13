«Барселона» уволила директора клуба за комментарий о Месси
«Барселона» уволила с поста директора клуба Пере Гратакоса за
высказывание в адрес аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает
официальный сайт каталонской команды.
«Месси очень важен для «Барселоны», но
побеждает команда. Без партнеров по клубу Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и
других он не был бы так хорош», - заявил Гратакос в одном из интервью.
Решение об
увольнении принял исполнительный директор клуба Альберт Солер.
Согласно официальному сайту «Барселоны», Гратакос уволен с формулировкой: «Освобожден от должности директора за публичные высказывания личного мнения, не совпадающего с интересами клуба».
Напомним, сине-гранатовые после 17 матчей чемпионата Испании занимают третье место, имея в активе 35 очков.
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