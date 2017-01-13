«Барселона» уволила директора клуба за комментарий о Месси

«Барселона» уволила с поста директора клуба Пере Гратакоса за высказывание в адрес аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает официальный сайт каталонской команды.

«Месси очень важен для «Барселоны», но побеждает команда. Без партнеров по клубу Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других он не был бы так хорош», - заявил Гратакос в одном из интервью.

Решение об увольнении принял исполнительный директор клуба Альберт Солер.

Согласно официальному сайту «Барселоны», Гратакос уволен с формулировкой: «Освобожден от должности директора за публичные высказывания личного мнения, не совпадающего с интересами клуба».

Напомним, сине-гранатовые после 17 матчей чемпионата Испании занимают третье место, имея в активе 35 очков.