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Александр Зубков: У парней борьба будет еще более тяжелой, чем у девушек

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Президент федерации бобслея России Александр Зубков поделился впечатлениями от выступления российской двойки Надежда Сергеева/Анастасия Кочержова, выигравших серебро на проходящем в немецком Винтерберге четвертом этапе Кубка мира.

- Честно скажу, готовились к борьбе. Девочки были готовы включиться, что показали тренировочные заезды. Они великолепно выполняли ту работу, которую им давал тренерский штаб. Надо было доказать, что они двигаются в правильном направлении. У парней борьба будет еще более тяжелой. Ребята знают задачи, которые сами перед собой ставят, и сделают все, чтобы доказать свою конкурентоспособность, — рассказал Зубков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в пятницу, 13 декабря, российские бобслеистки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова на чемпионате Европы впервые в российской истории завоевали медали чемпионата Европы.

Бобслей
Чемпионат Европы
Винтерберг (Германия)
Женщины

1. Мариам Яманка / Анника Дразек (Германия) – 1.54,50
2. Надежда Сергеева / Анастасия Кочержова (Россия)– 1.55,02
3. Кристина Хенгстер / Дженнифер Онасаня (Австрия) – 1.55,60
4. Александра Родионова / Юлия Шокшуева (Россия) – 1.55,70.

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