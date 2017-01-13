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Генрих Мхитарян: «Ливерпуль» Клоппа играет в очень интересный футбол

Александр Семкив
Александр Семкив
Источник:  ФК «Манчестер Юнайтед»Комментарии
Златан Ибрагимович и Генрих Мхитарян
Златан Ибрагимович и Генрих МхитарянИсточник: Twitter.com

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем».

«Все ждут воскресной встречи с «Ливерпулем». Я пропустил матч первого круга на «Энфилде», несмотря на это я понимаю значимость этого матча. Я хорошо знаю историю противостояния.

Это не первый раз, когда я буду играть в дерби подобного уровня. Мы должны быть готовы, готовы играть на команду и для болельщиков. Мы должны сделать все возможное, чтобы одержать победу в этой игре, потому что это войдет в историю. Кроме того, нам нужны три очка», - цитирует Мхитаряна официальный сайт «МЮ».

27-летний армянин рассказал, что хорошо знает своего бывшего наставника, ныне тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Он стал гораздо сильнее, чем был в прошлом году.  Я очень хорошо его знаю. Он один из величайших тренеров, он может вывести команду на новый уровень. Команда Клоппа играет в очень интересный футбол. Я думаю, получится очень хороший матч.

Клопп умеет придать уверенности игрокам и использует их самые сильные стороны – это то, что он делает лучше всего», - добавил Мхитарян.

Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» состоится 15 января и начнется в 19:00 по московскому времени.

Матч

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

Место и дата

15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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