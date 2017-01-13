Генрих Мхитарян: «Ливерпуль» Клоппа играет в очень интересный футбол
Полузащитник «Манчестер
Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем».
«Все ждут воскресной встречи с «Ливерпулем». Я пропустил матч первого круга на «Энфилде»,
несмотря на это я понимаю значимость этого матча. Я хорошо знаю историю противостояния.
Это не первый
раз, когда я буду играть в дерби подобного уровня. Мы должны быть готовы,
готовы играть на команду и для болельщиков. Мы должны сделать все возможное, чтобы
одержать победу в этой игре, потому что это войдет в историю. Кроме того, нам
нужны три очка», - цитирует Мхитаряна официальный сайт «МЮ».
27-летний
армянин рассказал, что хорошо знает своего бывшего наставника, ныне тренера «Ливерпуля»
Юргена Клоппа.
«Он стал
гораздо сильнее, чем был в прошлом году.
Я очень хорошо его знаю. Он один из величайших тренеров, он может
вывести команду на новый уровень. Команда Клоппа играет в очень интересный
футбол. Я думаю, получится очень хороший матч.
Клопп умеет
придать уверенности игрокам и использует их самые сильные стороны – это то, что
он делает лучше всего», - добавил Мхитарян.
Напомним, матч «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» состоится 15 января и начнется в 19:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция