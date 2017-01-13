Шайба Кугрышева принесла победу ЦСКА над «Сибирью»

Хоккеисты ЦСКА одержали победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» со счетом 2:1.

Заброшенными шайбами у армейцев отметились Максим Мамин и Дмитрий Кугрышев. У «Сибири» точный бросок на счету Зака Бойчака.

После этой игры армейцы набрали 114 очков в 50 встречах чемпионата и находятся на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь», имея в активе 65 очков после 50 встреч первенства, занимает десятое место на «Востоке».

В следующем матче 18 января ЦСКА встретится с московским «Динамо». «Сибирь» 15 числа сыграет в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком».

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