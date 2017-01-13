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ЦСКА разгромил «Милан», прервав серию из трех поражений кряду

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА разгромил «Милан» со счетом 101:64 (27:9, 29:16, 22:21, 23:18)

Самым результативным в матче стал французский защитник ЦСКА Нандо де Коло, в его активе 22 очка, один подбор, три передачи и один перехват.

Армейцы, прервав серию из трех поражений кряду, продолжают лидировать в турнирной таблице, а итальянская команда расположилась на последнем, 16-м месте.

В следующем туре москвичи 19 января примут «Бамберг», а «Милан» в этот же день встретится с «Галатасараем».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи. 

Евролига
Регулярный чемпионат
17-й тур

Матч

ЦСКА - Милан - 101:64

Место и дата

13 января 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

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