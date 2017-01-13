ЦСКА разгромил «Милан», прервав серию из трех поражений кряду
В матче 17-го
тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА разгромил «Милан» со
счетом 101:64 (27:9, 29:16, 22:21, 23:18)
Самым
результативным в матче стал французский защитник ЦСКА Нандо де Коло, в его
активе 22 очка, один подбор, три передачи и один перехват.
Армейцы,
прервав серию из трех поражений кряду, продолжают лидировать в турнирной
таблице, а итальянская команда расположилась на последнем, 16-м месте.
В следующем туре москвичи 19 января примут «Бамберг», а «Милан» в этот же день встретится с «Галатасараем».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.
Евролига
Регулярный чемпионат
17-й тур
Матч
Место и дата
13 января 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
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