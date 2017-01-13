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Дмитрий Кугрышев: Рад, что принес ЦСКА победу

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий ЦСКА Дмитрий Кугрышев поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири».

- «Сибирь» похожа на нас по стилю, поэтому игра была вязкая, цепкая. Все решало, кто кого переработает на льду. Рад, что принес команде победу, что забил, потому что очень долго не мог отличиться. Не знаю, с чем связана низкая результативность. Если бы я знал… Надеюсь, гол в матче с «Сибирью» придаст уверенности на концовку сезона. Матчи с «Сибирью» всегда особые для меня, там я провел два хороших, очень эмоциональных года, - передает слова Кугрышева «Р-Спорт».

Напомним, что ЦСКА на домашней арене одолела «Сибирь» со счетом 2:1. Победная шайба в матче на счетду форварда московских армейцев Дмитрия Кугрышева.

Матч

ЦСКА - Сибирь - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы:

Мамин (Кузьменко, Светлаков), 17:35 (1:0). Бойчук (Игнатович), 52:03 (1:1). Кугрышев (Петров, Кутузов), 54:26 (2:1).

Место и дата

13 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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