Димитрис Итудис: После трех поражений подряд нам было необходимо реабилитироваться

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных над «Миланом» (101:64) в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Поздравляю с Новым годом всех, кто празднует его по старому стилю. И поздравляю команду с победой и хорошим выступлением. Очевидно, что сегодня на площадке были две по-разному мотивированные команды. При всем уважении к соперникам, говорить стоит, прежде всего, о нас, и после трех подряд матчей Евролиги с неудачным результатом нам было необходимо реабилитироваться. Мы вышли мотивированными, агрессивно действовали как в защите, так и в нападении, и уже на финише первой четверти разница приблизилась к «+20». Мы немного расслабленно начали третью четверть, но взяли себя в руки и с уважением отнеслись к игре на протяжении всех 40 минут. Большое спасибо болельщикам, которые пришли сегодня в большом количестве и поддержали нас. Думаю, результат стал для них хорошим подарком к праздникам», -цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Армейцы, прервав серию из трех поражений кряду, продолжают лидировать в турнирной таблице, а итальянская команда расположилась на последнем, 16-м месте.