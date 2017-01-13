Андрей Скабелка: Завтра нам скажут, что был хороший гол

После поражения от ЦСКА (1:2) главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка усомнился в решении судей не засчитывать гол Евгения Артюхина.

- Мы находимся не там, где должны. Провели хороший матч, где-то переигрывали соперника, где-то его переигрывали, забили хороший гол, который судьи не засчитали. Не удивлюсь, если нам скажут, что это правильный гол. Где-то удача от нас отвернулась.

- Объясните чудесное возвращение вратаря Тэйлора, который в Череповце получил сотрясение мозга?

- Шайба и впрямь попала ему в голову, но парень оклемался.

- Почему решили перевести Евгения Артюхина в первое звено?

- У нас нет первых звеньев. Все тройки одинаковые. А Артюхин недолго поиграл с Шалуновым и Шумаковым. Потом мы перевели его к Кемппайнену.