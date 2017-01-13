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Дмитрий Квартальнов: Очень слабо провели второй период

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

После победы над «Сибирью» (2:1) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов пожурил команду за переменчивость.

- Победой доволен. Начали неплохо. Очень слабо сыграли второй период. Они вышли биться, и мы стали проигрывать борьбу в одну калитку. А перестроиться оказалось трудно. Хорошо, что быстро забили гол при счете 1:1.

- Отпустите Валерия Ничушкина на Матч звезд КХЛ?
- Половинчатая ситуация – 50 на 50. Он рвется в бой. Хотелось, чтобы он сыграл. Если позволит здоровье.

Матч

ЦСКА - Сибирь - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы:

Мамин (Кузьменко, Светлаков), 17:35 (1:0). Бойчук (Игнатович), 52:03 (1:1). Кугрышев (Петров, Кутузов), 54:26 (2:1).

Место и дата

13 января 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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