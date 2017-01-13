Дмитрий Квартальнов: Очень слабо провели второй период

После победы над «Сибирью» (2:1) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов пожурил команду за переменчивость.

- Победой доволен. Начали неплохо. Очень слабо сыграли второй период. Они вышли биться, и мы стали проигрывать борьбу в одну калитку. А перестроиться оказалось трудно. Хорошо, что быстро забили гол при счете 1:1.

- Отпустите Валерия Ничушкина на Матч звезд КХЛ?

- Половинчатая ситуация – 50 на 50. Он рвется в бой. Хотелось, чтобы он сыграл. Если позволит здоровье.