Вячеслав Буцаев: В буллитной лотерее нам улыбнулась удача
Главный тренер
«Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над «Трактором» (2:1 Б) в матче
регулярного чемпионата КХЛ.
«Хотел бы поздравить своих ребят с очередной победой, с хорошей игрой. Думаю, что игра была интересной, хотя счет не отражает действительность. Сегодня действительно была интересная игра, здорово сыграли вратари. Ну и в буллитной лотерее нам улыбнулась удача», - сказал Буцаев на послематчевой пресс-конференции.
«Трактор» потерпел третье поражение кряду и с 80-ю очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Сочи» расположился на седьмой строчке на Западе, имея в активе 74 балла.
Матч
Трактор - ХК Сочи - 1:2 Б. (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Якуценя (Кольцов, Белов), 13:13 (1:0 - бол.). Костицын (Крикунов), 19:21 (1:1).
Победный буллит:
Морозов - 1:2.
Место и дата
13 января 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция