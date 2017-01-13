Вячеслав Буцаев: В буллитной лотерее нам улыбнулась удача

Главный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над «Трактором» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хотел бы поздравить своих ребят с очередной победой, с хорошей игрой. Думаю, что игра была интересной, хотя счет не отражает действительность. Сегодня действительно была интересная игра, здорово сыграли вратари. Ну и в буллитной лотерее нам улыбнулась удача», - сказал Буцаев на послематчевой пресс-конференции.

«Трактор» потерпел третье поражение кряду и с 80-ю очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Сочи» расположился на седьмой строчке на Западе, имея в активе 74 балла.