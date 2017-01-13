Анвар Гатиятулин: К сожалению, нас подвела реализация

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своих подопечных от «Сочи» (1:2Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- К сожалению, нас подвела реализация. Были хорошие моменты, в том числе и в овертайме, но не повезло.

- Вопрос напрашивается сам собой. Что делать с буллитами?

- Практически каждую тренировку пробиваем буллиты. Может, где-то везения не хватает, психология возможно еще.

«Трактор» потерпел третье поражение кряду и с 80-ю очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Сочи» расположился на седьмой строчке на Западе, имея в активе 74 балла.