Анвар Гатиятулин: К сожалению, нас подвела реализация
Главный тренер
«Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своих подопечных от «Сочи»
(1:2Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
- К
сожалению, нас подвела реализация. Были хорошие моменты, в том числе и в
овертайме, но не повезло.
- Вопрос
напрашивается сам собой. Что делать с буллитами?
- Практически каждую тренировку пробиваем буллиты. Может, где-то везения не хватает, психология возможно еще.
«Трактор» потерпел третье поражение кряду и с 80-ю очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Сочи» расположился на седьмой строчке на Западе, имея в активе 74 балла.
Матч
Трактор - ХК Сочи - 1:2 Б. (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Якуценя (Кольцов, Белов), 13:13 (1:0 - бол.). Костицын (Крикунов), 19:21 (1:1).
Победный буллит:
Морозов - 1:2.
Место и дата
13 января 17:00, Ледовая Арена Трактор, Онлайн-трансляция