Виталий Фридзон: Нам надо было после трех поражений вернуться на свой путь в Евролиге

Защитник ЦСКА Виталий Фридзон прокомментировал победу над «Миланом» (101:64) в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Нам надо было после трех поражений вернуться на свой путь в Евролиге. Мы серьезно готовились к «Милану». С первых минут было видно, что сопернику придется тяжело, и уже в первой четверти был решен результат матча. Мы очень здорово играли на протяжении всех 40 минут. Если продолжим в таком же темпе, то соперникам ЦСКА придется очень тяжело», - цитирует Фридзона «Р-Спорт».

Армейцы, прервав серию из трех поражений кряду, продолжают лидировать в турнирной таблице, а итальянская команда расположилась на последнем, 16-м месте.