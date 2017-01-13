Виталий Фридзон: Нам надо было после трех поражений вернуться на свой путь в Евролиге
Защитник ЦСКА
Виталий Фридзон прокомментировал победу над «Миланом» (101:64) в матче 17-го
тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Нам
надо было после трех поражений вернуться на свой путь в Евролиге. Мы серьезно
готовились к «Милану». С первых минут было видно, что сопернику
придется тяжело, и уже в первой четверти был решен результат матча. Мы очень
здорово играли на протяжении всех 40 минут. Если продолжим в таком же темпе, то
соперникам ЦСКА придется очень тяжело», - цитирует Фридзона «Р-Спорт».
Армейцы, прервав серию из трех поражений кряду, продолжают лидировать в турнирной таблице, а итальянская команда расположилась на последнем, 16-м месте.
Матч
Место и дата
13 января 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
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