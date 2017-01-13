Вышел очередной выпуск лучших голов недели в FIFA 17
На официальном Youtube-канале EA Sports FIFA появилась свежая подборка лучших голов недели в футбольном симуляторе FIFA 17.
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|Биатлон
|Спринт. Женщины
|Футбол
|Зенит- : -Айнтрахт
|Гандбол
|Норвегия- : -Россия
|Хоккей
|Динамо Москва- : -Лада
|Футбол
|Барселона- : -Лас-Пальмас
|Футбол
|Лестер Сити- : -Челси
На официальном Youtube-канале EA Sports FIFA появилась свежая подборка лучших голов недели в футбольном симуляторе FIFA 17.