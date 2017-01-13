Грязин примет участие в чемпионате мира по ралли-кроссу
Вице-чемпион
России по ралли 2012 года Василий Грязин примет участие в чемпионате мира по
ралли-кроссу.
«В
2017 году я полностью переключаюсь на ралли-кросс. В ралли буду выступать
только в том случае, если будет такая возможность и такие предложения. Но
основная задача у нас – проехать весь чемпионат мира по ралли-кроссу в зачёте
RX2, который раньше назывался RX Lites.
В
календаре этой серии всего семь этапов – на пять меньше, чем в самом мощном
классе Supercar. Это большой плюс для нас, так как в первый же год ехать 12
этапов было бы слишком», - сказал Грязин Autosport.com.ru.
Напомним,
чемпионат RX2 стартует 13 мая в Бельгии, а заканчивается в африканском Кейптауне в
середине ноября.
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