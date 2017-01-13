Вице-чемпион России по ралли 2012 года Василий Грязин примет участие в чемпионате мира по ралли-кроссу.



«В 2017 году я полностью переключаюсь на ралли-кросс. В ралли буду выступать только в том случае, если будет такая возможность и такие предложения. Но основная задача у нас – проехать весь чемпионат мира по ралли-кроссу в зачёте RX2, который раньше назывался RX Lites.

В календаре этой серии всего семь этапов – на пять меньше, чем в самом мощном классе Supercar. Это большой плюс для нас, так как в первый же год ехать 12 этапов было бы слишком», - сказал Грязин Autosport.com.ru.

Напомним, чемпионат RX2 стартует 13 мая в Бельгии, а заканчивается в африканском Кейптауне в середине ноября.