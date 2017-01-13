Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Зенит- : -Айнтрахт
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Хоккей  Динамо Москва- : -Лада
Футбол  Барселона- : -Лас-Пальмас
Футбол  Лестер Сити- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Грязин примет участие в чемпионате мира по ралли-кроссу

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Вице-чемпион России по ралли 2012 года Василий Грязин примет участие в чемпионате мира по ралли-кроссу.

«В 2017 году я полностью переключаюсь на ралли-кросс. В ралли буду выступать только в том случае, если будет такая возможность и такие предложения. Но основная задача у нас – проехать весь чемпионат мира по ралли-кроссу в зачёте RX2, который раньше назывался RX Lites.

В календаре этой серии всего семь этапов – на пять меньше, чем в самом мощном классе Supercar. Это большой плюс для нас, так как в первый же год ехать 12 этапов было бы слишком», - сказал Грязин Autosport.com.ru.

Напомним, чемпионат RX2 стартует 13 мая в Бельгии, а заканчивается в африканском Кейптауне в середине ноября.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Конечно, Вася! Василий Грязин признан главным открытием автоспорта России в 2012 годуКонечно, Вася! Василий Грязин признан главным открытием автоспорта России в 2012 годуЕсли по итогам прошедшего сезона провести опрос среди болельщиков российских авторалли и журналистов - кого можно считать «открытием 2012 года» - то большинство назовут одну фамилию. И пусть в активе этого молодого пилота пока лишь одна победа уровня этапов чемпионата страны и «бронза» по итогам серии, но симпатии автоторсиды – на стороне Василия Грязина!
Главные новости
Ралли
Карякин победил на 11-м этапе «Дакара» и упрочил лидерство в классе квадроциклов
Футбол
У Погба появился собственный смайлик в «Твиттере»
Фитнес
До старта Зимних игр «Гераклиона»-2017 осталась всего неделя
Хоккей
Дмитрий Квартальнов: Очень слабо провели второй период
Хоккей
Сергей Бердников: Главный тренер СКА и сборной России, может, увидел каких-то кандидатов в «Кузне»
Баскетбол
ЦСКА разгромил «Милан», прервав серию из трех поражений кряду
Футбол
Генрих Мхитарян: «Ливерпуль» Клоппа играет в очень интересный футбол
Хоккей
СКА разгромил «Кузню», забросив девять шайб
Футбол
«Рубин» в ближайшее время продлит контракт с Рыжиковым
Футбол
«Барселона» уволила директора клуба за комментарий о Месси
все новости