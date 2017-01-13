Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Зенит- : -Айнтрахт
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Хоккей  Динамо Москва- : -Лада
Футбол  Барселона- : -Лас-Пальмас
Футбол  Лестер Сити- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Китайский клуб предложил Диего Косте 30 миллионов фунтов в год

Источник:  Sky SportsКомментарии
Диего Коста
Диего КостаИсточник: Reuters

Китайский футбольный клуб, название которого не сообщается, предложил испанскому нападающему «Челси» Диего Косте контракт с зарплатой в 30 миллионов фунтов в год, сообщает Sky Sports.

По информации издания, Коста пропустит ближайший матч 21-го тура чемпионата Англии против «Лестера» из-за разногласий с тренерским штабом по поводу своей физической готовности к матчу.

28-летний форвард перешел в лондонскую команду летом 2014 года за 38 миллионов евро. Портал transfermarkt.de в настоящее время оценивает футболиста в 45 миллионов евро.

За «Челси» Коста сыграл 99 матчей, в которых забил 50 мячей и отдал 21 голевую передачу.

Самедов и Адриано в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Самедов и Адриано в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛСамедов и Адриано в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Шаньдун Лунэн» готов платить Матюиди 20 млн евро в годПолузащитник ПСЖ Блез Матюиди в ближайшее временя может пополнить число звезд, выступающих в чемпионате Китая по футболу. Об этом сообщает французский TF1.Лукаш Тесак: Думаю, буду оперировать спинуЗащитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак – о своем будущем.Антонио Конте: В матче с «Лестером» нам очень важно возобновить победную сериюГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Лестером» в рамках 21-го тура АПЛ.«Вест Хэм» принял решение продать Пайе«Вест Хэм» принял решение продать полузащитника Димитри Пайе в зимнее трансферное окно. Об этом сообщат портал Goal.«Ростов» и «Гамбург» согласовали трансфер ЭззатоллахиИранский полузащитник Саид Эззатоллахи может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщает «Свободная пресса».«Зенит» расстанется с Юсуповым и приобретет ОздоеваФутбольный клуб «Зенит» может расстаться с полузащитником Артуром Юсуповым, пригласив ему на замену футболиста «Рубина» Магомеда Оздоева.Тульский «Арсенал» усилился футболистом сборной РумынииТульский «Арсенал» подписал контракт с полузащитником сборной Румынии Александру Бурчану, права на которого до недавнего времени принадлежали бухарестской «Стяуа».Антонио Конте: Доволен своим футбольным Рождеством в Англии, такая атмосфера может быть только в этой странеГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился эмоциями после получения награды, как лучшему тренеру месяца, а также рассказал о самом сложном матче команды в декабре.Конте стал лучшим тренером месяца АПЛ в третий раз подрядНаставник «Челси» Антонио Конте признан лучшим тренером по итогам декабря в чемпионате Англии. Об этом сообщает официальный Twitter лондонской команды.Генеральный директор «Боруссии» Д: Клуб не думает о продаже Обамеянга, потому что нам не поступало никаких предложенийГенеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался о будущем форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга.Арсен Венгер: Продление контракта с Озилом не зависит от меня, слова Месута не так передали СМИГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер опроверг слова своего подопечного Месута Озила, который ранее заявил, что решение о продлении контракта с клубом зависит от нахождения в клубе французского специалиста.«Спартак» простился с Ромуло и ждет Самедова«Спартак» простился с Ромуло и ждет Самедова«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.Полузащитник «Барселоны» Туран согласовал трехлетний контракт с китайским клубомПолузащитник «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран переедет этой зимой в чемпионат Китая. Об этом сообщает Fanatik.Эменике согласился перейти в «Рубин»Форвард «Фенербахче» Эммануэль Эменике дал согласие на переход в «Рубин». Теперь вопрос трансфера решится в переговорах между двумя клубами, сообщает Ajansspor.com.«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Депая в «Лион»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай не станет игроком «Лиона».Тульский «Арсенал» просматривает БурановаНа первом сборе тульского «Арсенала» находится экс-полузащитник «Белшины» Данила Буранов.«ПСЖ» ведет переговоры с «Челси» о переходе БатшуайиФорвард «Челси» Миши Батшуайи может вернуться в чемпионат Франции, сообщает L'Equipe.«Челси» не удалось договориться о трансфере Видаля, клуб нацелился на ПайеТренерский штаб «Челси» по-прежнему настаивает на усилении состава в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание The Sun.Двойной удар «Спартака». Михаил Борзыкин – о переходе Адриано и СамедоваДвойной удар «Спартака». Михаил Борзыкин – о переходе Адриано и СамедоваОбозреватель «Советского спорта» рассуждает о новичках красно-белых.
Главные новости
Ралли
Карякин победил на 11-м этапе «Дакара» и упрочил лидерство в классе квадроциклов
Футбол
У Погба появился собственный смайлик в «Твиттере»
Фитнес
До старта Зимних игр «Гераклиона»-2017 осталась всего неделя
Хоккей
Дмитрий Квартальнов: Очень слабо провели второй период
Хоккей
Сергей Бердников: Главный тренер СКА и сборной России, может, увидел каких-то кандидатов в «Кузне»
Баскетбол
ЦСКА разгромил «Милан», прервав серию из трех поражений кряду
Футбол
Генрих Мхитарян: «Ливерпуль» Клоппа играет в очень интересный футбол
Хоккей
СКА разгромил «Кузню», забросив девять шайб
Футбол
«Рубин» в ближайшее время продлит контракт с Рыжиковым
Футбол
«Барселона» уволила директора клуба за комментарий о Месси
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Диего Коста
Диего Коставсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы