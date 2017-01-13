Китайский клуб предложил Диего Косте 30 миллионов фунтов в год
Диего КостаИсточник: Reuters
Китайский
футбольный клуб, название которого не сообщается, предложил испанскому
нападающему «Челси» Диего Косте контракт с зарплатой в 30 миллионов фунтов в год,
сообщает Sky Sports.
По
информации издания, Коста пропустит ближайший матч 21-го тура чемпионата Англии
против «Лестера» из-за разногласий с тренерским штабом по поводу своей физической
готовности к матчу.
28-летний
форвард перешел в лондонскую команду летом 2014 года за 38 миллионов евро.
Портал transfermarkt.de в настоящее время оценивает футболиста в 45 миллионов
евро.
За «Челси» Коста сыграл 99 матчей, в которых забил 50 мячей и отдал 21 голевую передачу.
Самедов и Адриано в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически