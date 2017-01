У Погба появился собственный смайлик в «Твиттере»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба стал первым футболистом, у которого появился эмодзи-смайлик в «твиттере».

Об этом сообщил сам футболист, написав в «твиттере»: «Спасибо, «твиттер», что сделал мне эмодзи, давайте повеселимся и оторвемся».

Ouloulou suis devenu un emoji👊🏾 thanks twitter for emojing me, let's

have fun and kick some ass at #pogba @manutd @Adidas #neverfollow pic.twitter.com/hDNy64AUpt