У Погба появился собственный смайлик в «Твиттере»
Полузащитник
«Манчестер Юнайтед» Поль Погба стал первым футболистом, у которого появился
эмодзи-смайлик в «твиттере».
Об этом сообщил сам футболист, написав в «твиттере»: «Спасибо, «твиттер», что сделал мне эмодзи, давайте повеселимся и оторвемся».
Ouloulou suis devenu un emoji👊🏾 thanks twitter for emojing me, let's— Paul Pogba (@paulpogba) 13 января 2017 г.
have fun and kick some ass at #pogba @manutd @Adidas #neverfollow pic.twitter.com/hDNy64AUpt
Эмодзи, посвященное Погба, появилось в преддверии матча 21-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», который состоится 15 января. Для использования смайлика в «Твиттере» необходимо написать #pogba.
Матч
Место и дата
15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция
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