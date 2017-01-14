У Погба появился собственный смайлик в «Твиттере»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба стал первым футболистом, у которого появился эмодзи-смайлик в «твиттере».

Об этом сообщил сам футболист, написав в «твиттере»: «Спасибо, «твиттер», что сделал мне эмодзи, давайте повеселимся и оторвемся».

Эмодзи, посвященное Погба, появилось в преддверии матча 21-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль», который состоится 15 января. Для использования смайлика в «Твиттере» необходимо написать #pogba.