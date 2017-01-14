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Карякин победил на 11-м этапе «Дакара» и упрочил лидерство в классе квадроциклов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский квадроциклист Сергей Карякин победил на 11-м этапе ралли-марафона «Дакар» и упрочил лидерство в общем зачете перед финальным этапом.

В пятницу Карякин (Yamaha) стал первым со временем 3 часа 58 минут 22 секунды. Вторым стал аргентинец Даниэль Домашевски (отставание - 20 минут 41 секунда; Honda), третьим – поляк Рафал Соник (отставание – 23 минуты 49 секунд; Yamaha).

В общем зачете Карякин лидирует, опережая ближайшего преследователя чилийца Игнасио Касале (Yamaha) на 1 час 16 минут 24 секунды.

Заключительный этап «Дакара»-2017 состоится в субботу.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.  

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