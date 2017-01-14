Карякин победил на 11-м этапе «Дакара» и упрочил лидерство в классе квадроциклов
Российский квадроциклист Сергей Карякин победил на 11-м этапе ралли-марафона «Дакар» и упрочил лидерство в общем зачете перед
финальным этапом.
В пятницу Карякин (Yamaha) стал первым со временем 3 часа 58 минут 22
секунды. Вторым стал аргентинец Даниэль Домашевски (отставание - 20 минут 41
секунда; Honda), третьим – поляк Рафал Соник (отставание – 23 минуты 49 секунд; Yamaha).
В общем зачете Карякин лидирует, опережая ближайшего преследователя
чилийца Игнасио Касале (Yamaha) на 1 час 16 минут 24 секунды.
Заключительный этап «Дакара»-2017 состоится в субботу.
Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Из всех российских участников наибольшие шансы на победу имеет команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ.