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«Барыс» в гостях проиграл «Словану»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Братиславский «Слован» одержал победу над «Барысом» из Астаны в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, прошедшая в пятницу в Братиславе, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Джефф Таффе, Патрик Лушняк, Ник Пластино и Кайл Чипчура, а у «Барыса» отличился Брэндон Боченски.

Таким образом, «Слован» набрал 66 очков и закрепился на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Барыса» осталось 71 очко. Он на Востоке идет шестым.

В следующем матче «Слован» 15 января примет ханты-мансийскую «Югру», а «Барыс» 16 января сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Матч

Слован - Барыс - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы:

Таффе (Серсен, Кундратек), 27:46 (1:0 - бол.). Луснак (Бачик), 28:20 (2:0). Пластино (Чипчура, Шварни), 38:59 (3:0). Боченски (Бойд, Даллмэн), 47:57 (3:1 - бол.). Чипчура (Мусатов), 53:49 (4:1).

Место и дата

13 января 21:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция

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