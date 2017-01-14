«Барыс» в гостях проиграл «Словану»
Братиславский «Слован» одержал победу над «Барысом» из Астаны в матче
регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая в пятницу в Братиславе, завершилась со счетом 4:1 в
пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Джефф Таффе, Патрик
Лушняк, Ник Пластино и Кайл Чипчура, а у «Барыса» отличился Брэндон Боченски.
Таким образом, «Слован» набрал 66 очков и закрепился на десятом месте
в турнирной таблице Западной конференции. У «Барыса» осталось 71 очко. Он на
Востоке идет шестым.
В следующем матче «Слован» 15 января примет ханты-мансийскую «Югру», а «Барыс» 16 января сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Матч
Слован - Барыс - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Голы:
Таффе (Серсен, Кундратек), 27:46 (1:0 - бол.). Луснак (Бачик), 28:20 (2:0). Пластино (Чипчура, Шварни), 38:59 (3:0). Боченски (Бойд, Даллмэн), 47:57 (3:1 - бол.). Чипчура (Мусатов), 53:49 (4:1).
Место и дата
13 января 21:00, Словнафт Арена, Онлайн-трансляция