«Барыс» в гостях проиграл «Словану»

Братиславский «Слован» одержал победу над «Барысом» из Астаны в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, прошедшая в пятницу в Братиславе, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев льда. В составе победителей шайбы забросили Джефф Таффе, Патрик Лушняк, Ник Пластино и Кайл Чипчура, а у «Барыса» отличился Брэндон Боченски.

Таким образом, «Слован» набрал 66 очков и закрепился на десятом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Барыса» осталось 71 очко. Он на Востоке идет шестым.

В следующем матче «Слован» 15 января примет ханты-мансийскую «Югру», а «Барыс» 16 января сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым».