Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Зенит- : -Айнтрахт
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Хоккей  Динамо Москва- : -Лада
Футбол  Барселона- : -Лас-Пальмас
Футбол  Лестер Сити- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Россиянин Куликов победил на этапе Интерконтинентального кубка в Калгари

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский скелетонист Павел Куликов одержал победу во второй соревновательный день на этапе Интерконтинентального кубка в канадском Калгари.

По сумме двух попыток Куликов показал время 1 минута 53,03 секунды. Второе место занял канадец Эван Неуфелдт (отставание - 0,06), третье – еще один россиянин Егор Веселов (отставание - 0,15).

Ранее, в четверг, победу одержал Веселов, а Куликов стал вторым.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Зубков: Временное отстранением немного выбило Третьякова из колеиПрезидент Федерации бобслея России Александр Зубков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы по бобслею и скелетону пройдет 13-15 января в немецком Винтерберге.Сергей Чудинов: Просто латвийцы не умеют проигрывать, все остальное – отговоркиПризер чемпионатов мира и Европы Сергей Чудинов прокомментировал возможный отказ сборной Латвии от участия на чемпионате мира по скелетону в Сочи.Александр Зубков: Как президент федерации, не получаю ни копейкиАлександр Зубков: Как президент федерации, не получаю ни копейкиВ начале июня двукратный олимпийский чемпион по бобслею был избран президентом Федерации бобслея и скелетона России.Александр Зубков: Мы были готовы продолжить сотрудничество со Шнайдером, но он сам лишил себя этой возможностиПрезидент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что контракт с главным тренером сборной России по скелетону Вилли Шнайдером не будет продлен.Третьяков, Никитина и Канакина вошли в состав сборной России на первые этапы Кубка мираТренер сборной России по скелетону Денис Алимов назвал состав команды на первые этапы Кубка мира.Скелетонист Павел Куликов: Думаю, что меня оправдаютСкелетонист сборной России Павел Куликов, в организме которого был обнаружен мельдоний, выразил уверенность в том, что его оправдают.Виталий Мутко: Никто Куликова не броситМинистр спорта России Виталий Мутко прокомментировал открытое письмо скелетониста Павла Куликова, чья допинг-проба дала положительный результат на мельдоний.Скелетонист Куликов, уличенный в применении мельдония, написал открытое письмо МуткоЧлен сборной России по скелетону Павел Куликов, уличенный в применении мельдония, написал открытое письмо к министру спорта РФ Виталию Мутко.Скелетонист Куликов сдал положительный допинг-тест на мельдонийДопинг-проба А члена сборной России по скелетону Павла Куликова дала положительный результат на мельдоний, сообщается на официальном сайте Федерации бобслея Санкт-Петербурга (ФБС).Здунов и Куликов продлили контракты с «Нефтехимиком»Нападающие Павел Здунов и Павел Куликов заключили новые контракты с «Нефтехимиком», сообщает официальный сайт клуба из Нижнекамска.Скелетонист Сергей Чудинов принял решение завершить карьеруРоссийский скелетонист Сергей Чудинов принял решение завершить карьеру и начать тренерскую деятельность.Третьяков снова проиграл ДукурсуОлимпийский чемпион Александр Третьяков занял второе место на третьем этапе Кубка мира в Кенигзее.Александр Третьяков: Три российских скелетониста в шестерке – это показатель мощи нашей командыОлимпийский чемпион Александр Третьяков прокомментировал итоги первого этапа Кубка мира по скелетону в немецком Альтенберге.
Главные новости
Ралли
Экипаж Николаева первенствовал на 11-м этапе «Дакара» в зачете грузовиков
Футбол
Луис Адриано подпишет контракт со «Спартаком» в понедельник
Фитнес
До старта Зимних игр «Гераклиона»-2017 осталась всего неделя
Хоккей
День в истории. 14 января Валерию Харламову исполнилось бы 69 лет
Ралли
Карякин победил на 11-м этапе «Дакара» и упрочил лидерство в классе квадроциклов
Футбол
У Погба появился собственный смайлик в «Твиттере»
Хоккей
Дмитрий Квартальнов: Очень слабо провели второй период
Хоккей
Сергей Бердников: Главный тренер СКА и сборной России, может, увидел каких-то кандидатов в «Кузне»
Баскетбол
ЦСКА разгромил «Милан», прервав серию из трех поражений кряду
Футбол
Генрих Мхитарян: «Ливерпуль» Клоппа играет в очень интересный футбол
все новости