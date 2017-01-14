Россиянин Куликов победил на этапе Интерконтинентального кубка в Калгари
Российский скелетонист Павел Куликов одержал победу во второй
соревновательный день на этапе Интерконтинентального кубка в канадском Калгари.
По сумме двух попыток Куликов показал время 1 минута 53,03 секунды.
Второе место занял канадец Эван Неуфелдт (отставание - 0,06), третье – еще один
россиянин Егор Веселов (отставание - 0,15).
Ранее, в четверг, победу одержал Веселов, а Куликов стал вторым.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически